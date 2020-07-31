رام الله - وطن: أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة و394 إصابة جديدة بفيروس كورونا و62 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي الإصابات النشطة بلغ 8796 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6351، وحالات الوفاة إلى 85 حالة.

وأوضحت أن حالات التعافي توزعت في محافظات نابلس (11 حالة)، الخليل (47 حالة)، محافظة طولكرم (2 حالة)، محافظة سلفيت (2 حالة).

وأشارت وزارة الصحة أن 14 مريضاً يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت محافظة القدس خلال الـ24 ساعة الماضية 161 إصابة جديدة، بينهم 105 في مدينة القدس، و56 في ضواحيها، محافظة الخليل 203 إصابة جديدة، محافظة رام الله والبيرة 15 إصابة، محافظة قلقيلية إصابتان، محافظة بيت لحم 5 إصابات، محافظة جنين 3 إصابات، محافظة نابلس 5 إصابات.

وبلغ عدد الفحوصات التي أجريت خلال ال ٢٤ ساعة الماضية (2500 فحصا مخبريا).