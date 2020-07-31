حماس: جاهزون لمواجهة الاحتلال وصد مخططاته بالصواريخ

وطن: أكد خليل الحية نائب رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته جاهزون للمواجهة مع الاحتلال لصد مخططاته بكل ما نملك، حتى بالصواريخ.

وأضاف الحية خلال خطبة صلاة عيد الاضحى في مدينة غزة، إن الحركة لن تفرط بحبة تراب من وطننا، حتى لو وضعت تحت أقدامنا كل مليارات الأرض، مبيناً أن عهد الحركة هو العمل حتى يوم العودة الخلاص.

وأشار إلى أن شعبنا الفلسطيني، موحد على مواجهة مخططات الأعداء بعدما انتهت المفاوضات إلى لا شيء.

وحذر الحية من العودة للمفاوضات مع الاحتلال، التي ضيعت الأرض والإنسان فهي طعنة، مبيناً أن الحركة تريد المواجهة وهي في خندق الوحدة.