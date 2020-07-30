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تواصل ارتفاع معدلات الشفاء

105 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف المقدسيين

30.07.2020 10:58 PM
105 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف المقدسيين

 

وطن: أعلن  الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا - كلاليت الرئاسة تنسيق  وزارة الصحة ) بأن مدينة  القدس المحتلة شهدت اليوم الخميس تسجيل 105 اصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار تفشي الفيروس .

وبذلك يرتفع عدد المقدسيين المصابين بالفيروس الى 3306 منذ بداية شهر حزيران الماضي .

وأكد الدكتور الجبريني ان معدلات الشفاء ارتفعت ووصلت الى ما يقارب 534 حالة شفاء خلال الاسبوع الاخير ، وبذلك ينخفض عدد المصابين الى  2772 اصابة مقدسية .

وشدد الطبيب المقدسي  الجبريني على ضرورة الألتزام بتعليمات وزارة الصحة  من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء  الكمامة  ومواظبة التعقيم خصوصا في فترة  العيد واماكن التجمهر والتجمعات  .

وناشد الدكتور الجبريني من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحص  لمنع تفشي الوباء.

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