تواصل ارتفاع معدلات الشفاء
105 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف المقدسيين
30.07.2020 10:58 PM
وطن: أعلن الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا - كلاليت الرئاسة تنسيق وزارة الصحة ) بأن مدينة القدس المحتلة شهدت اليوم الخميس تسجيل 105 اصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار تفشي الفيروس .
وبذلك يرتفع عدد المقدسيين المصابين بالفيروس الى 3306 منذ بداية شهر حزيران الماضي .
وأكد الدكتور الجبريني ان معدلات الشفاء ارتفعت ووصلت الى ما يقارب 534 حالة شفاء خلال الاسبوع الاخير ، وبذلك ينخفض عدد المصابين الى 2772 اصابة مقدسية .
وشدد الطبيب المقدسي الجبريني على ضرورة الألتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء الكمامة ومواظبة التعقيم خصوصا في فترة العيد واماكن التجمهر والتجمعات .
وناشد الدكتور الجبريني من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحص لمنع تفشي الوباء.