105 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف المقدسيين

وطن: أعلن الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا - كلاليت الرئاسة تنسيق وزارة الصحة ) بأن مدينة القدس المحتلة شهدت اليوم الخميس تسجيل 105 اصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار تفشي الفيروس .

وبذلك يرتفع عدد المقدسيين المصابين بالفيروس الى 3306 منذ بداية شهر حزيران الماضي .

وأكد الدكتور الجبريني ان معدلات الشفاء ارتفعت ووصلت الى ما يقارب 534 حالة شفاء خلال الاسبوع الاخير ، وبذلك ينخفض عدد المصابين الى 2772 اصابة مقدسية .

وشدد الطبيب المقدسي الجبريني على ضرورة الألتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء الكمامة ومواظبة التعقيم خصوصا في فترة العيد واماكن التجمهر والتجمعات .

وناشد الدكتور الجبريني من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحص لمنع تفشي الوباء.