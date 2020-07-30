"الخارجية": ارتفاع عدد الوفيات في صفوف جالياتنا بسبب "كورونا" إلى 200

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بارتفاع أعداد الوفيات بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 200 حالة (1 الجزائر) وحالات التعافي إلى 1644 حالة، فيما استقر عدد المصابين عند 3908 إصابات.

وأعلن فريق العمل المختص في الوزارة، وسفارة فلسطين لدى الاردن، عن صدور موافقة الجهات الأردنية المختصة لمغادرة طلبة الطب الذين سجلوا في وزارة التعليم العالي للالتحاق بدراستهم في المملكة، في الثاني من شهر آب المقبل، عبر معبر الكرامة، وذلك في حال تم استكمال الترتيبات المطلوبة، مع الالتزام بالشروط التالية:

- البقاء في الحجر الفندقي لمدة 14 يوما، بالإضافة لـ7 أيام حجر منزلي.

- عمل الفحص المخبري المطلوب بعد القدوم مرتين يوم 2 ويوم 14 وعلى حساب الطالب الخاص، علما أن تكلفة الفحصين تبلغ 110 دنانير.

- يشترط بالطالب المغادر أن يكون قد عمل فحصا أيضا قبل مغادرته وبمدة زمنية لا تتجاوز 72 ساعة، ويفضل 48 ساعة إن أمكن.

- سيتم تحويل الطلبة إلى الفندق حسب الدرجة التي يختارها، على أن يتعهد بدفع أجور الفندق وكلفة التحاليل عند وصوله للفندق مباشرة.

- أجرة الفندق حسب الدرجة، 30 أو 40 أو 50 دينارا في الليلة الواحدة، يضاف عليها 12% ضريبة + 5% خدمات.

- يدفع الطالب المسافر 21 دينارا أجرة الحافلة التي ستقله من الجسر إلى الفندق.

وتقدمت الوزارة، بالشكر والتقدير إلى الاردن، ملكا وحكومة وشعبا، على مواقفها ، ودعمها اللامحدود لقضايا شعبنا وحقوقه، وعلى جميع التسهيلات التي تقدمها لرفع معاناة شعبنا وطلبتنا ومواطنينا.

وأكدت الوزارة أن هذه الشروط تنطبق على جميع دفعات الطلبة الدارسين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في حال حصولهم على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في المملكة للالتحاق بدراستهم، وأنه لا يتم التنسيق من أجل الحصول على الموافقات اللازمة للحالات الفردية سواء التي ترغب في القدوم إلى أرض الوطن، أو المغادرة للالتحاق بمقاعد الدراسة، وأن التنسيق بين الجانبين الأردني والفلسطيني يستمر لتسهيل حركة المجموعات التي يتفق عليها الطرفان الشقيقان.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية والمعيشية للجالية في الولايات المتحدة الأميركية عدم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد الإصابات 2158 إصابة، كما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 69.

وفي الجزائر، أفادت سفارة فلسطين بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 6، في حين يبقى عدد الإصابات 21 إصابة، تعافى منها 14.