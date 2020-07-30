اقتصاد الاحتلال يعاني من خسائر بالمليارات جراء الأزمة في الولايات المتحدة

وطن: خسائر بالمليارت لدى شركات النفط والطيران والسيارات والناتج المحلي الإجمالي في حال تدهور: وفيما يخص صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية، التي تمثل ما يقرب من نصف إجمالي الإنتاج في الاقتصاد الاسرائيلي فانها مرتبطة بشكل مباشر بالولايات المتحدة.

لذا من المتوقع أن يعاني الاقتصاد الاسرائيلي أيضا، وقد يأتي تأثيره في المستقبل القريب. وأوضح إيرز كوهين الباحث والمحاضر في السياسة العامة في جامعة مستوطنة "أرييل" في حديث مع القناة العبرية 12، أنه أمر مهم، لذا فإن وضعنا كـ"إسرائيل" في الوقت الحالي سيء للغاية، ان "إسرائيل" مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتكنولوجيا الأميركية العالية ووادي السليكون. قوة الاتصال قوية لذا وضعنا سيء للغاية".

وتكشف أرقام، اليوم الخميس، فاتورة الوباء الثقيلة على الاقتصاد العالمي، والانتعاش المحتمل محل شكوك. لقد جاءت الأرقام مذهلة، إذ كشفت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، الخميس عن هبوط تاريخي بنسبة 10,1% في ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

وأوضحت وزارة التجارة الأميركية في بيان أن هذا التراجع، وهو أقل مما كان متوقعا (35%)، "يشكل انعكاسا للاستجابة لوباء كوفيد-19، مع تدابير العزل التي فرضت في آذار/مارس ونيسان/أبريل، عُوّض جزئيا مع استئناف جزء من النشاط الاقتصادي في بعض مناطق البلاد في أيار/مايو وحزيران/يونيو".

وتستخدم الولايات المتحدة مقياس المعدل على أساس سنوي لتقدير النمو، وهو يقوم على مقارنة إجمالي الناتج المحلي مع نسبته في الربع الفائت، ويقدّر تطوره للعام كاملا بناء على هذا المعدل. وهو يختلف عن مقياس المقارنة مع الربع نفسه في العام السابق الذي تستخدمه دول أخرى.

وأضافت وزارة التجارة في بيانها أن انهيار إجمالي الناتج المحلي "يعكس التعامل مع كوفيد-19، ومنه فرض تدابير إغلاق في آذار/مارس ونيسان/أبريل، جرى تعويضه جزئيا بإعادة فتح قسم من النشاط في بعض مناطق البلاد في أيار/مايو وحزيران/يونيو".

(I 24 News)