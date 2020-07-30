فاجعة تصيب عائلة من عرعرة.. وفاة شقيقين وإصابة 3 آخرين بحادث دهس

وطن: توفي شقيقان "شاب وشابة"، اليوم الخميس، بحداث دهس من قبل شاحنة في عرعرة بوادي عارة.

وأدّى الحادث أيضًا إلى إصابة 3 آخرين بجراح متوسطة وطفيفة.

وقالت مصادر طبيّة إنها تلقّت بلاغًا عن شاحنة تدهورت ودفعت سيارتين، سقطت أحدهما إلى داخل حديقة منزل، ما أدى إلى وفاة الشاب والشابة وإصابة 3 آخرين.

وبحسب التفاصيل فإنّ المصابين هم أفراد أسرة واحدة جلست لتناول إفطار يوم عرفة.

وقال المصادر الطبيّة إنّ الشاب والشابّة في العشرينيّات من عمريهما.

وقالت إحدى المسعفات إنها عندما وصلت إلى المكان، برفقة الطواقم الطبية، إن الشاب والشابة أصيبا "في أكثر من مكان في جسديهما بشكل خطير جدًا، نتيجة الفحوصات الطبية التي أجريناها أكّدت أنهما توفيّا".

المصدر: (عرب48)