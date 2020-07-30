خلال اتصال هنية به للتهنئة بالعيد.. الرئيس يؤكد على ضرورة الاستمرار على موقف وطني موحد لمواجهة التحديات

الرئيس يتلقى اتصال تهنئة بالعيد من هنية

وطن: تلقى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، هنأه فيه بحلول عيد الأضحى المبارك.

بدوره، تمنى الرئيس، أن يعيد الله عز وجل، هذه المناسبة على شعبنا وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد ضرورة الاستمرار على موقف وطني موحد لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، مؤكدا استمرار التواصل والتنسيق خلف المواقف المعلنة التي من شأنها حماية قضية شعبنا.