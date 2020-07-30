مصطفى البرغوثي يدين اعتقال محمود نواجعة ويعتبره محاولة فاشلة للمس بحق الفلسطينيين في مقاومة نظام الأبرتهايد

رام الله- وطن: أدان مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إقدام قوات الاحتلال على اعتقال الشاب محمود نواجعة منسق اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل.

واعتبر البرغوثي الاعتقال محاولة إسرائيلية، ستلقى الفشل، للمس بالحق في حرية الرأي والتعبير ومقاومة نظام الأبرتهايد و التمييز العنصري.

وقال البرغوثي إن الاعتقال يأتي في إطار هجمة الاحتلال ومؤسساته ضد المجتمع المدني الفلسطيني وحملة التحريض التي تشن ضده.

وطالت البرغوثي مؤسسات حقوق الإنسان و المجتمع الدولي لوقف هذه الحملة و للإفراج عن نواجعة وجميع أسرى حرية التعبير والرأي.