ترامب: لهذا السبب نسحب قواتنا من ألمانيا

وطن: استغرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دفع ألمانيا مليارات الدولارات لروسيا مقابل إمدادات الطاقة، رغم أن برلين تعتبر موسكو خطرا.

وكتب ترامب عبر تويتر، معللا سحب قوات أمريكية من ألمانيا: "لماذا يجب على الولايات المتحدة الدفاع عن ألمانيا من روسيا في حين تشتري برلين الطاقة من موسكو؟".

وأضاف: "تدفع ألمانيا لروسيا مليارات الدولارات سنويا مقابل الطاقة، ونحن يجب علينا حماية ألمانيا من روسيا. من أي نوع هذا العمل؟".

وتابع: "علاوة على ذلك، تأخرت ألمانيا كثيرا عن دفع حصتها البالغة 2 بالمئة للناتو. لذا فإننا نسحب بعض القوات من ألمانيا!".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر في وقت سابق، أن نحو 12 ألف جندي أمريكي سيتم سحبهم من ألمانيا، مشيرا إلى أن معظمهم (6.4 ألف) سيعودون إلى بلادهم، وسيتم إعادة نشر الباقي في دول الناتو بأوروبا، بما في ذلك إيطاليا وبلجيكا.

ومن المخطط، وفق إفادة للجنرال تود والترز، قائد القوات الأمريكية في أوروبا والقائد الأعلى للقوات المشتركة للناتو في أوروبا، أن يجري نقل مقر القوات الأمريكية في أوروبا من ألمانيا إلى مدينة مونس في بلجيكا، التي تحتضن الآن المقر الرئيس للقائد الأعلى لقوات الناتو في أوروبا.

وفي سابقة بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، اتخذ مجلس النواب الأمريكي قبل أيام خطوة نحو فرض عقوبات على برلين إزاء تعاونها مع موسكو في قطاع الطاقة، وتحديدا على مشروع "نورد ستريم 2"، رغم كونه على وشك الانتهاء. ويتوقع أن يتم تمرير العقوبات بالنظر إلى اتفاق الديمقراطيين والجمهوريين عليها.

(عربي 21)