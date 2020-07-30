المهندس شعيب زاهدة لـوطن: الصحة أوقفت برنامجا إلكترونيا صممته تطوعا لمعرفة نتائج كورونا، واطالب الوزارة بتوضيحات

وطن: طالب المهندس شعيب زاهدة، مديرية صحة الخليل بالإعتذار له، عن إيقاف برنامج الكتروني قام بتصميمه تطوعا للوزارة، يتيح معرفة نتائج فحوصات كورونا في الخليل، دون الحاجة للورق الذي يسمح بانتقال العدوى في صفوف الطواقم.

كما طالب زاهدة عبر وطن، وزارة الصحة بتوضيح سبب إيقاف البرنامج بعد 25 يوما من بدء العمل به، والوقوف عند مسؤولياتها .

وحول البرنامج، أوضح زاهدة أنه "في بداية شهر تموز وعندما بدأت أعداد المصابين في فيروس كورونا بالإزدياد في مدينة الخليل، تطوعت مع مجموعة من الشباب وساهمنا في تحسين الوضع. كانت مساهمتي برنامج محوسب يساعد مديرية صحة الخليل على تسجيل وتتبع المفحوصين (ايجابي او سلبي). وبعد استخدام البرنامج من قبل مديرية صحة الخليل، سارت الأمور على ما يرام، وابدى الجميع ارتياحهم من استخدام البرنامج، وطلبوا تعديلات واضافات، وقمت وبالتعاون مع الصديق احمد الصاحب بتنفيذها".

وقال زاهدة: خرجت تصريحات من وزيرة الصحة الفلسطينية وبعض المسؤولين أن المواطن سيستطيع قريبا فحص نتيجته الكترونيا عبر رقم الهوية.

وأضاف: احد إخوتي فرح بالخبر وكتب شكر (في تعليقات المنشور على الخبر) لوزراة الصحة لتبني الفكرة التي ساهمنا بها للمجتمع. جاء رد المسؤول عن الصفحة أن هذا غير صحيح وادعاء وانه سيلاحقنا قانونيا.

وتابع زاهدة: وردني اتصال من أحد الموظفين في مديرية صحة الخليل، أكد ايقاف البرنامج بطلب من أحد المسؤولين في الوزارة، وقال اننا لا نناقش هذا المسؤول، وحرصا منا على مصلحة الصحة العامة، لم نتابع الموضوع معه.

وأكد أنه تم تعبئة نتائج 4200 فحصا في البرنامج، وكانت جميع البيانات التي بداخله سرية، لا يستطيع أحد الاطلاع عليها، حيث يمكن للشخص المعني وضع رقم هويته لمعرفة النتيجة .

ورأى زاهدة أن "مثل هذا التصرف اثبت لي (بعد أن نصحني اصدقائي بعدم التطوع) أن الفساد لا زال مستشريا في المؤسسات، ولو كان على حساب صحة المواطن وخاصة في مثل هذه المرحلة الحساسة"، وفق قوله.

واتصلت وطن بمدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة أسامة النجار، للحصول على تعليق منه حول شكوى المهندس زاهدة، إلا أنه لم يجب على الهاتف.