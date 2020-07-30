الإصابات الجديدة بكورونا في الهند تتجاوز 50 ألفا لأول مرة

وطن: أعلنت الهند، اليوم الخميس، تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إصابة يومية بفيروس كورونا المستجد لأول مرة بسبب ارتفاع حالات الإصابة في مناطق الريف في وقت تخفف فيه الحكومة بدرجة أكبر القيود المفروضة على الحركة والتجارة.

وأظهرت بيانات الصحة الاتحادية تسجيل 52123 حالة إصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الإصابات نحو 1.6 مليون حالة.

وسجلت الهند كذلك 775 حالة وفاة بالفيروس ليصل الإجمالي إلى ما يقل قليلا عن 35 ألفا، وهو عدد قليل بالمقارنة بعدد حالات الإصابة لكنه لا يعطي أي إشارة على تباطؤ التفشي.

ورغم تراجع الحالات في المدن الكبيرة مثل نيودلهي ومومباي، لا تزال الإصابات تزيد بدرجة كبيرة في مناطق الريف مما يثير قلق الخبراء الذين يخشون ألا تتمكن النظم الصحية الضعيفة في هذه المناطق من التعامل مع الوضع.

وتأتي الهند في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والبرازيل في عدد حالات الإصابة ولديها 20 مثل عدد الحالات في الصين التي ظهر فيها الفيروس في بادئ الأمر.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الهند بدء المرحلة الثالثة من تخفيف القيود التي كانت تهدف لاحتواء التفشي. وستلغي حظر التجول الليلي اعتبارا من الأول من أغسطس آب وستسمح للصالات الرياضية بفتح أبوابها لكنها ستبقي على المدارس ودور السينما والحانات مغلقة.

المصدر: (رويترز)