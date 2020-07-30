مصرع شاب واصابة اخر اثر حادث سير على دراجة نارية غير قانونية برام الله

رام الله- وطن: لقي شاب (22 عاما) مصرعه اليوم الخميس، واصيب فتاً اخر (16 عاما) اصابة وصفت بالخطيرة اثر حادث سير بين دراجة نارية غير قانونية و مركبة في منطقة سطح مرحبا برام الله .

وقال العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، ان غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغاً حول وقوع حادث سير بين دراجة نارية ومركبة في منطقة سطح مرحبا مما ادى اصابه شابين على متن دراجة نارية غير قانونية تعود لاحد المطاعم في كفر عقب.

وتم نقلهما لمجمع فلسطين الطبي للعلاج ولاحقا اعلن الاطباء عن وفاة احدهما.

وناشد ارزيقات كافة المواطنين بعدم اقتناء الدراجات النارية غير القانونية لما لها من خطورة على حياتهم وحياة الاخرين .