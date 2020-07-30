وطن:أعلنت وزارة الصحة تسجيل 380 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، بينما بلغت عدد حالات الشفاء 182 حالة، الى جانب حالتي وفاة .

واوضحت الوزارة ان مجموع الإصابات النشطة: 8465

• مجموع حالات الشفاء: 6289

• مجموع الوفيات: 84

توزيع الإصابات الجديدة في المحافظات:

_ محافظة القدس: 117 (116 في مدينة القدس وإصابة في الضواحي).

_ الخليل: 186

_ نابلس: 12

_ بيت لحم: 11

_ جنين: 14

_ طولكرم: 11

_ أريحا والأغوار: 17

_ رام الله والبيرة: 11

_ سلفيت:1