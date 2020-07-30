تسجيل 380 اصابة جديدة بفايروس كورونا
30.07.2020 01:54 PM
وطن:أعلنت وزارة الصحة تسجيل 380 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، بينما بلغت عدد حالات الشفاء 182 حالة، الى جانب حالتي وفاة .
واوضحت الوزارة ان مجموع الإصابات النشطة: 8465
• مجموع حالات الشفاء: 6289
• مجموع الوفيات: 84
توزيع الإصابات الجديدة في المحافظات:
_ محافظة القدس: 117 (116 في مدينة القدس وإصابة في الضواحي).
_ الخليل: 186
_ نابلس: 12
_ بيت لحم: 11
_ جنين: 14
_ طولكرم: 11
_ أريحا والأغوار: 17
_ رام الله والبيرة: 11
_ سلفيت:1