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تسجيل 380 اصابة جديدة بفايروس كورونا

30.07.2020 01:54 PM
تسجيل 380 اصابة جديدة بفايروس كورونا

وطن:أعلنت وزارة الصحة تسجيل 380 اصابة جديدة بفايروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، بينما بلغت عدد حالات الشفاء 182 حالة، الى جانب حالتي وفاة .

واوضحت الوزارة ان مجموع الإصابات النشطة: 8465

• مجموع حالات الشفاء: 6289

• مجموع الوفيات: 84

توزيع الإصابات الجديدة في المحافظات:

_ محافظة القدس: 117 (116 في مدينة القدس وإصابة في الضواحي).
_ الخليل: 186
_ نابلس: 12
_ بيت لحم: 11
_ جنين: 14
_ طولكرم: 11
_ أريحا والأغوار: 17
_ رام الله والبيرة: 11
_ سلفيت:1

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