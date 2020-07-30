أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا حول العالم

وطن: أظهر تعداد أجرته "فرانس برس"، الخميس، تسجيل أكثر من 17 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم.

ومن بين الدول العشرين التي سجلت أكبر عدد في حالات الإصابة بالمرض، تأتي الولايات المتحدة في المركز السادس في عدد الوفيات بالنسبة لعدد السكان بتسجيل 45 وفاة من بين كل 100 ألف شخص. وتأتي قبلها المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبيرو وتشيلي.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة 660,787 شخصا على الأقل في جميع أنحاء العالم منذ ظهوره في الصين في نهاية ديسمبر 2019، بحسب آخر تعداد أعدّته "فرانس برس".

وقد شهدت الولايات المتحدة تسجيل حالة وفاة بمرض كوفيد-19 كل دقيقة تقريباً، حيث تجاوز عدد الوفيات على الصعيد الوطني 150 ألفاً، وهو الأعلى في العالم، فيما سجلت الصين 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وبلغت الوفيات في الولايات المتحدة 150,034 حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز، الخميس.

وأفاد إحصاء لرويترز أن الولايات المتحدة رصدت 1461 حالة وفاة يوم الأربعاء، وهي أعلى زيادة في يوم واحد منذ وفاة 1484 في 27 مايو، مما يعني تسجيل وفاة واحدة كل دقيقة تقريباً.

وبعد ظهور تحسن بحلول نهاية الربيع، عاود الوباء انتشاره منذ نهاية يونيو، خاصة في جنوب الولايات المتحدة وغربها.