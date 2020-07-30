مقتل شاب في شجار في بلدة بيت فوريك

وطن : قتل مواطن (44 عاماً) من بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، واصيب أربعة آخرون بشجار وقع في البلدة في ساعات متأخرة من الليلة الماضية .

وذكر المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الشرطة تلقت بلاغاً عن الشجار وعن وصول خمسة إصابات متفاوتة لمشافي مدينة نابلس، وصفت إصابة أحدهما بالبليغة وبعد لحظات أعلن الأطباء في مستشفى رفيديا عن وفاته، وبقي اربعة آخرون يتلقون العلاج .

وأضاف ارزيقات: إن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت للبلدة لحفظ الأمن والنظام العام وألقت القبض على عدد من الاشخاص المشتبه بهم بالاشتراك بالشجار وتوقيفهم لحين استكمال الإجراءات.

واكد أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق في ظروف الوفاة وملابساتها وقررت النيابة العامة التحفظ على الجثمان لحين احالته لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.