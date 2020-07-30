اكثر من 200 مستوطن يقتحمون المسجد الاقصى

وطن: اقتحم اكثر من 200 مستوطن صباح اليوم المسجد الاقضى المبارك.

وقالت مصار محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت 5 شاب متواجدين في الباحات.

وكانت جماعات من المستوطنين قد دعوا لاقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع وقوف الحجاج بجبل "عرفات".

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين، من جماعة "العودة الى جبل الهيكل" قاموا بالصلاة العلنية في الأقصى وقاموا بالسجود في منطقة باب الرحمة لفترة طويلة بتواجد شرطة الاحتلال في ذكرى "خراب الهيكل" .

وأفاد الشهود بأن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان الذين تواجدوا في المكان واعتقلت الحارس بالمسجد الأقصى مهند الأنصاري، وأربعة شبان آخرين.

وتسود أجواء من التوتر في باحات المسجد بعد أن تصدى لهم عدد من المرابطين بالتكبيرات