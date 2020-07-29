الاحتلال يعتقل شابين من القدس ويغلق طرقا في محيط الأقصى

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، شابين مقدسيين بالقرب من منطقة باب الأسباط كما اغلقت بعض الطرق في المدينة المقدسة.

وافادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد زغير ومحمد نجيب من منطقة باب الأسباط احد ابواب المسجد الاقصى المبارك.

وبالتزامن مع ذلك قامت قوات الاحتلال بإغلاق الطريق المؤدية إلى باب المغاربة وبلدة سلوان.

وتأتي إجراءات الاحتلال عشية مخطط مجموعات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى بحجة ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

ودعا العديد من النشطاء المقدسيين والمرابطين إلى ضرورة الرباط في المسجد الأقصى والتواجد في ساحاته يوم غد الخميس الذي يوافق يوم عرفة تزامنا مع تحضيرات المستوطنين لاقتحامه.

وشددت الدعوات على أن أمام المقدسيين فرصة جديدة لصناعة مجد جديد تماما كما كان الأمر إبان هبة باب الأسباط قبل عامين.