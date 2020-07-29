واشنطن وراء تعثر تعيين مدير جديد لمنظمة التجارة العالمية

وطن: ستمتنع منظمة التجارة العالمية عن تعيين مدير عام مؤقت لها بعد رحيل روبرتو أزيفيدو عن المنصب بسبب التعثر الناجم عن إصرار واشنطن على مرشح أمريكي.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول سابق في المنظمة، قوله إن "الولايات المتحدة تصر على أمريكي (ليترأس المنظمة) لكن الصين وأوروبا تعارضان ذلك".

وأشارت المصادر إلى أن هناك مقترحا جديدا يتمثل في عدم تعيين أحد نواب المدير الأربعة مديرا مؤقتا حتى اختيار خلف لأزيفيدو هذا العام، ومواصلة ممثلي الولايات المتحدة والصين وألمانيا ونيجيريا أداء مهام نواب المدير.

وقد يتم اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن هذا الأسبوع خلال اجتماع للأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

يذكر أن المدير العام المستقيل للمنظمة، البرازيلي روبرتو أزيفيدو، من المتوقع أن يترك منصبه في نهاية أغسطس المقبل.

المصدر: (رويترز)