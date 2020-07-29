تسجيل 116 اصابة بفايروس كورونا اليوم الاربعاء في مدينة القدس
29.07.2020 10:04 PM
وطن: أعلن الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا) بأن مدينة القدس العربية شهدت اليوم الاربعاء تسجيل 116 اصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار تفشي الفيروس .
وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس الى 3201 منذ بداية شهر حزيران الماضي .
وأكد الدكتور الجبريني ان اقسام الكورونا في مستسفيات القدس لا زالت مزدحمة ويصعب قبول اعداد جديدة ، مع تسجيل معدلات شفاء عالية بين المقدسيين .
وشدد الطبيب المقدسي الجبريني على ضرورة الألتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء الكمامة ومواظبة التعقيم خصوصا في فترة العيد واماكن التجمهر والتجمعات .
وناشد الدكتور الجبريني من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحص لمنع تفشي الوباء ، نسأل الله السلامة للجميع ، عيدكم مبارك .