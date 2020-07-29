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تسجيل 116 اصابة بفايروس كورونا اليوم الاربعاء في مدينة القدس

29.07.2020 10:04 PM
تسجيل 116 اصابة بفايروس كورونا اليوم الاربعاء في مدينة القدس

وطن:  أعلن  الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا) بأن مدينة  القدس العربية شهدت اليوم الاربعاء تسجيل 116 اصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار تفشي الفيروس .

وبذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس الى 3201 منذ بداية شهر حزيران الماضي .

وأكد الدكتور الجبريني ان اقسام الكورونا في مستسفيات القدس لا زالت مزدحمة ويصعب قبول اعداد جديدة ، مع تسجيل معدلات  شفاء عالية بين المقدسيين .

وشدد الطبيب المقدسي  الجبريني على ضرورة الألتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء  الكمامة  ومواظبة التعقيم خصوصا في فترة  العيد واماكن التجمهر والتجمعات  .

وناشد الدكتور الجبريني من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحص  لمنع تفشي الوباء ، نسأل الله السلامة للجميع ، عيدكم مبارك .

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