لا وفيات بفايروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم لليوم الثالث على التوالي

وطن: قالت وزارة الخارجية انه لم يسجل اية وفاة بفايروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت سفارة فلسطين لدى قطر، بتسجيل 9 إصابات جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات الى 717، منها 70 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، 19 حالات نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، 3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى. كما افدتنا السفارة تسجيل 7 حالات تعافي جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 617، فيما سجلت 8 حالات وفاة سابقاً.

كما افادت سفارة فلسطين لدى أوزبكستان، بإصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا، وان وضعه الصحي مستقر ويخضع حالياً للحجر المنزلي. هذا وقامت السفارة بأخذ جميع الاحتياطات الطبية والوقائية والفحوصات اللازمة للتأكد من خلو جميع موظفي وافراد السفارة من الفيروس.

وبلغت الحصيلة الاجمالية حتى اليوم نحو 199 حالة وفاة، بينما بلغت عدد حالات التعافي 1644 حالة في صفوف جالياتنا في العالم