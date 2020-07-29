لا اصابات جديدة بفايروس كورونا في غزة

غزة- وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن تم إجراء 67 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19".

ووفقًا لمعطيات الوزارة، فإن عدد الحالات المؤكدة 76 حالة، في حين بلغ عدد الحالات التي شفيت 70 حالة، بينما عدد الحالات النشطة 5 حالات، أما عدد حالات الوفاة 1.

وبلغ إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 893,13 عينة، منها 817,13 عينة سلبية و76 عينة إيجابية.