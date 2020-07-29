"الكابينيت" يجتمع الثلاثاء المقبل للمرة الاولى

وطن: قرر المجلس الأمني السياسي المصغر في دولة الاحتلال الاسرائيلي او ما يُعرف بـ"الكابينت" عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت القناة 7 العبرية أن رئيس وزراء الاحتلال "نتنياهو دعى أعضاء الكابينت إلى اجتماع لمناقشة التطورات الأمنية في الشمال والتهديدات التي تحيط بإسرائيل”.

وأشارت القناة إلى أن "الكابينت منذ تشكيل الحكومة الحالية لم يجتمع لمناقشة التحديات الأمنية".

ونقلت القناة عن مسؤول حكومي قوله "نتنياهو يعرف أن ليس لديه أغلبية في الحكومة ولا يعقد جلسة الكابينت ويفضل اتخاذ القرارات بنطاق محدود مع وزير الجيش بيني غانتس".