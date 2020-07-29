وفاة مواطن بعد اصابته بعيار ناري اثر شجار وقع قبل ايام في رام الله

رام الله- وطن: توفي اليوم مواطن يبلغ من العمر 53 عاما اثر اصابته بعيار ناري في شجار وقع في بلدة صفا غربي مدينة رام الله.

وافاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، بأن يوم الاحد الماضي وقع شجار بين عائلتين في بلدة صفا غربي رام الله واثناء الشجار اصيب المواطن بعيار ناري بالفخذ الايمن وتم نقله لمجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج وهذا اليوم اعلن الاطباء عن وفاته لاصابته الخطيرة .

واكد ارزيقات بان الشرطة والنيابة باشرتا بالتحقيق في ملابسات وفاته .

يذكر ان المتوفي هو من بلدة بيت سيرا ، وتوفي في الشجار الذي اندلع بين عائلتين من بلدة سيرا وصفا.