إيران: إجمالي الإصابات بكورونا يقترب من حاجز الـ300 ألف إصابة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء، تسجيل 2636 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، بتراجع مقارنة مع 2667 إصابة أمس الثلاثاء.

وجاء في بيان وزارة الصحة تسجيل 2636 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 298909، منهم 4027 مصابا في حالة صحية حرجة يرقدون في غرف العناية المركزة، وتسجيل 196 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 16343.

كما لفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 259116 شخصا، فضلا عن إجراء 2405862 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى اليوم.

وبحسب بيان وزارة الصحة، يوجد 26 إقليما إيرانيا(من أصل 31) لا تزال في وضع صحي خطير، و15 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا

كما هنالك 11 إقليما في حالة تأهب جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

المصدر: (RT)