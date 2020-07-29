علماء دوليون يثيرون المخاوف بشأن "محاولة تدمير حركة دينية جديدة" في كوريا الجنوبية

رام الله - وطن: في 20 يوليو، دعت ندوة عبر الإنترنت حول حركة دينية جديدة في كوريا الجنوبية وأبعادها السياسية والدينية والاجتماعية مع أزمة COVID-19 الأخيرة، علماء وخبراء دوليين في مجال الدين والقانون الدولي وحقوق الإنسان.

بعنوان "COVID-19 والحرية الدينية: كبش فداء شينتشونجي في كوريا الجنوبية"، تناولت الندوة عبر الإنترنت القضايا الأخيرة للهجوم العدواني من الكنائس البروتستانتية المحافظة والأصولية القوية سياسياً في البلاد على طائفة مسيحية حديثة النمو وسريعة النمو تسمى "كنيسة شينتشونجي ليسوع (السماء الجديدة والأرض الجديدة)"تأسست في عام 1984.

إن الحركة المسيحية الجديدة التي قام بها شينتشونجي أصبحت هدفاً "للاضطهاد من قبل المتظاهرين الأصوليين" بسبب توسعها الديني الناجح "من المتظاهرين المحافظين والأصوليين الذين يرون شينتشونجي كمنافسين ويريدون تدميرها"، قال ماسيمو إنتروفيجن كعالم اجتماع إيطالي ديني درس شينتشونجي قبل وبعد وباء COVID-19 ونشر الحساب الأول للجماعة الدينية باللغة الإنجليزية.

وأشار اليساندرو أميكاريللي، رئيس الاتحاد الأوروبي لحرية العقيدة، إلى أن السلطات الكورية الجنوبية أساءت إلى شينتشونجي كسبب لأزمة COVID-19 لإغلاق الكنيسة. "تم بالفعل اختبار 30 شخصًا آخر إيجابيًا قبل المريض 31 (انتقد عضو شينتشونجي لانتشار الفيروس). لقد زار العديد من الصينيين بمن فيهم ووهان دايجو (من كوريا الجنوبية) وانتشرت العدوى"، قاله.

قال ويلي فوتر، مدير منظمة حقوق الإنسان بلا حدود (HRWF)، إن الهجوم الأخير على شينتشونجي يمكن اعتباره محاولة من قبل الجماعات البروتستانتية الأصولية في كوريا الجنوبية لإضعاف وتدمير المنافس في السوق الدينية. وأضاف أن "انتهاكات حقوق الإنسان ضد أعضاء شينتشونجي من خلال برنامج التحويل القسري (المعروف أيضًا باسم"إلغاء البرمجة") بالاختطاف والحبس خلال العقد الماضي تم بسبب فشل المنافسة من الكنائس البروتستانتية في البلاد".

قال سياران بورك، الأستاذ المساعد في جامعة ديربي، إن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية تربط بشكل واضح بين شينشوينجي وتفشي COVID-19 حتى الآن على الرغم من وجود صلة أكبر بين الفيروس وحالات التأكيد في الكنائس الأخرى. كما أعرب عن قلقه بشأن "جمع المعلومات الشخصية لـ 300,000 عضو محلي ودولي من شينتشونجي من قبل الحكومة وهو ما يمثل انتهاكًا محتملًا للاتفاقية الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه كوريا الجنوبية عام 1990".

بدأ الادعاء التحقيق في قادة شينتشونجي بما في ذلك المؤسس مان هي-لي لدوره المزعوم في انتشار COVID-19. ألقي القبض على ثلاثة من مسؤولي شينتشونجي في 8 يوليو بتهمة لعب دور في تفشي كبير في مرحلته المبكرة "عن طريق (تقديم) قائمة غير دقيقة بالأعضاء".

"تجاهلت السلطات طلبات تغيير كلمة"طائفة" في تقاريرها الرسمية عند الإشارة إلى كنيسة شينتشونجي. وقال مسؤول في شينتشونجي في الندوة عبر الإنترنت إن الحكومات المحلية شجعت السكان على إبلاغ جماعة شينتشونجي ومرافقها إلى السلطات، مما يخلق وصمة عار في معاملة الأعضاء كمجرمين.

وجاء في بيان صدر مؤخراً عن "عائلات المتوفين وضحايا COVID-19" أن "آلاف الأضرار والوفيات بين الكوريين تعكس فشل الاستجابة الأولية لاحتواء الفيروس من قبل الحكومة". وأضاف أن وزيرة العدل تشو مي-آي "سمحت لمرضى COVID-19 من الصين بدخول كوريا، مما أدى إلى تفشي الفيروس على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى وفاة الشعب الكوري". كما ذكر أنها تحاول تفادي مسؤوليتها عن الضرر من خلال "إعطاء أوامر مباشرة للمدعين العامين في مداهمة واعتقالات ضد كنيسة شينتشونجي".

أفادت MBC، وهي شبكة تلفزيون رائدة في كوريا الجنوبية، أن الفحص الذي أجري مؤخرًا في دايجو، مركز تفشي COVID-19 الرئيسي داخل كوريا الجنوبية أضاف ثقلًا إلى فشل الاستجابة الأولية لاحتواء الفيروس من قبل الحكومة. التقرير، نقلا عن تحليل من مستشفى جامعي محلي، استنتج أن ما لا يقل عن 180,000 من مجموع السكان البالغ عددهم 2.4 مليون شخص في مدينة دايجو أصيبوا بـ COVID-19، 27 مرة إلى 6,800 حالة مؤكدة رسمية. معظم حالات التأكيد، أكثر من 5,000، أعضاء في كنيسة شينتشونجي حيث تم جمع معلوماتهم الشخصية من قبل الحكومة، في حين لم يتم التحقيق في الحالات المتبقية المحتملة البالغ عددها 180,000.