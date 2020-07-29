الاقتصاد تنفذ 319 جولة تفتيشية وتحرر محاضر ضبط وإتلاف للمخالفين

وطن: نفذت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة جولات وزيارات تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، وحررت 56 محضر ضبط وإتلاف للتجار المخالفين.

وأشارت الوزارة، إلى أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة نظمت 319 زيارة وجولة تفتيشية على محال ومصانع غذائية وصناعية في كافة محافظات قطاع غزة قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت أن الطواقم أجرت 30 جولة تفتيشية و289 زيارة رقابية وسجلت خلالها 38 محضر إتلاف لبضائع ومنتجات غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، إلى جانب تسجيلها 18محضر ضبط.

كما وأعلنت أنها ضبطت مشروبات غازية مخالفة للمواصفات ومنتهية الصلاحية، بالإضافة لكميات كبيرة من المنظفات المنتهية ورسوب كميات منها في الفحص المخبري، وكعك منتهي الصلاحية.

وبينت أن الطواقم تحفظت على مواد غذائية مختلفة لإجراء الفحوصات عليها، ومكسرات وتين مجفف وكذلك ملابس بالة لحين غسلها قبل عرضها في الأسواق.

كما وتم تحرير 3 تعهدات على تجار من أجل استكمال باقي إجراءاتهم في الوزارة ، فيما أكدت متابعة دائرة المكاييل والموازيين لتراخيص الموازين المستخدمة في بيع الأضاحي.

وطالبت الإدارة العامة المواطنين بضرورة التأكد من سلامة المنتجات قبل الشراء وتاريخ صلاحيتها، حتى لا يقعوا ضحية الغش .

وتجري وزارة الإقتصاد منذ أيام جولات مكثفة صباحية ومسائية على المحال والأسواق لمتابعة البضائع بكافة أشكالها وأنواعها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها .