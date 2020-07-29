خطيب المغدورة "روزان ناصر" يعترف بارتكاب الجريمة

وطن: تسلمت الشرطة، صباح اليوم، الشخص المشتبه به بقتل خطيبته، في رام الله، من جهاز الأمن الوقائي بعد القبض عليه متخفيا في بلدة حزما.

وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات بأنه وبعد سماع أقوال المشتبه به أفاد أنه قام بخنقها وتركها داخل المركبة ولاذ بالفرار لمنطقة القدس من خلال منطقة الرام، وعاد بعدها للاختباء في منطقة حزما بعد قيامه بتبديل ملابسه والتخلص من القديمة ومحاولة التخفي بتغيير شكله إلى أن ألقي القبض عليه.

وأضاف، بأنه ومنذ ساعات صباح أمس باشرت الشرطة والأجهزة الأمنية بعمليات بحث واسعة للقبض على خطيب الفتاة التي وجدت مقتولة داخل مركبة في بيتونيا غربي رام الله الى ان تم القاء القبض عليه فجر اليوم في منطقة حزما غرب القدس.

وأكد ارزيقات، أنه وبعد سماع أقوال المشتبه به تم توقيفه وجاري إحالته للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق وتقديمه للقضاء لنيل العقوبة الرادعة.