وزير الصحة: منحنى الإصابات بكورونا في الخليل عاد للارتفاع

وطن: أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، صباح اليوم الأربعاء، أن منحنى الإصابات في محافظة الخليل عاد للارتفاع من جديد، بعد فترة من الانخفاض خلال الأيام الأخيرة.

وقالت كيلة في حديث إذاعي: "بالأمس تم تسجيل عدد كبير من الحالات في الخليل كانت أكبر من الرقم الذي ذكر أول أمس، وقد يكون المنحنى قد بدأ بالارتفاع مرة أخرى لكن نبقى متفائلين".

وأكدت كيلة أن عدد الفحوصات لم يقل ابدا في محافظات الوطن وخصوصا في الخليل، غير أن خروج النتائج يتأخر قليلا بسبب عطل جهاز في الخليل وتراكم العينات، فيما تم إصلاحه بالأمس وبالتالي الأمور تمشي بشكل جيد.

وقالت الكيلة إن الرصيد المتوفر من المسحات الطبية لفحص فيروس كورونا تكفي لمدة شهرين، ونسعى أن يكون متوفر لدينا الرصيد لثلاثة أشهر.

وأكدت أن وزارة الصحة، تجري من 4000- 5000 فحص يومياً، ويتم أخذ فحوصات للمواطنين بشكل يومي في جميع أنحاء الوطن.