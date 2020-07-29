المظاهرات المناهضة لحكومة نتنياهو تتواصل في في تل أبيب

وطن: تتواصل المظاهرات في تل أبيب احتجاجاً على سوء إدارة حكومة بنيامين نتنياهو وتدهور الأوضاع الإقتصادية جراء أزمة فيروس كورونا.

وتظاهر قرابة ألف شخص، مساء اليوم الثلاثاء، أمام منزل وزير الأمن الداخلي للاحتلال، أمير أوحانا، احتجاجاً على تحريضه ضد المتظاهرين أمام مقر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأغلق المحتجون تقاطعات طرق رئيسية في تل أبيب، وسط مواجهات مع عناصر الشرطة.

وشارك في المظاهرة قطاعات مختلفة من بينها أصحاب المصالح التجارية الصغيرة وأصحاب المطاعم وحركات شبابية ويسارية.