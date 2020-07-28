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مستشفيات القدس مرذحمة

174 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

28.07.2020 11:01 PM
174 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة


 
وطن: صرح الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا - كلاليت الرئاسة تنسيق  وزارة الصحة ) بأن مدينة  القدس المحتلة شهدت اليوم الثلاثاء، تسجيل 174 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف المقدسيين مع استمرار تفشي الفيروس .

وبذلك يرتفع عدد المصابين المقدسيين بالفيروس الى 3085 منذ بداية شهر حزيران الماضي .

وذكر الدكتور الجبريني ان اقسام الكورونا في مستشفيات القدس مزدحمة ويصعب قبول اعداد جديدة .

وشدد الطبيب المقدسي الجبريني على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء  الكمامة ومواظبة التعقيم خصوصا في فترة ما قبل العيد وخصوصا في اماكن الازدحام كالاسواق .

وناشد الدكتور الجبريني من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحص  لمنع تفشي الوباء  والوصول الى شتاء أمن .

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