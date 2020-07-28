174 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة





وطن: صرح الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا - كلاليت الرئاسة تنسيق وزارة الصحة ) بأن مدينة القدس المحتلة شهدت اليوم الثلاثاء، تسجيل 174 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف المقدسيين مع استمرار تفشي الفيروس .



وبذلك يرتفع عدد المصابين المقدسيين بالفيروس الى 3085 منذ بداية شهر حزيران الماضي .



وذكر الدكتور الجبريني ان اقسام الكورونا في مستشفيات القدس مزدحمة ويصعب قبول اعداد جديدة .



وشدد الطبيب المقدسي الجبريني على ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء الكمامة ومواظبة التعقيم خصوصا في فترة ما قبل العيد وخصوصا في اماكن الازدحام كالاسواق .



وناشد الدكتور الجبريني من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحص لمنع تفشي الوباء والوصول الى شتاء أمن .