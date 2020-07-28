الروائي الإسباني ميخائيل دي سرفانتس ونتنياهو.. فارق زمني يزيد عن 400 عام

كتب: د. عبد الرحيم سويسة

هل يوجد شبه شبه بين الروائي الإسباني الشهير ميخائيل دي سرفانتس الذي أسس فن الرواية الأدبية الحديثة من خلال كتابته لرواية دون كيشوت Done Quixote وبيبي نتنياهو الذي يتطلع إلى ابتداع فن روائي جديد في المعارك العسكرية والسياسية؟

وإذا كانت رواية " دون كيشوت" قد خلَّدَت كاتبها سرفانتس ، وتم اعتبارها فاتحة لعصر الرواية الأدبية الحديثة ، وصارت واحدة من "روائع الأدب العالمي الأربع" ، فماذا سيكون مصير نتنياهو وروايته الخيالية الجديدة عن المعارك العسكرية والسياسية؟

ومع وجود شبه بين الظروف التي مر بها سرفانتس( كاتب رواية دون كيشوت ) الذي كان معتقلا في سجنه عند كتابتها وظروف نتنياهو الذي يخشى من دخول السجن ، ومع ملاحظة الشبه بينهما من ناحية ان كلاهما قدم رواية من نسج الخيال ، ألا أن السياسي بنيامين نتنياهو ربما يشبه الفارس العبقري دون كيخوتي دي لا مانتشا بطل الرواية أكثر مما يشبه الكاتب الاسباني صاحب الرواية.

كلاهما (دون كيشوت ونتنياهو ) يحارب طواحين الهواء .. الأول حاربها قيل 400 عام في أوروبا والثاني يحاربها اليوم في جنوب لبنان. كلاهما منفوخ بالنرجسية وشعور العبقرية. كلاهما انتصر في معارك وهمية.