12 وفاة و2210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 12 وفاة و2210 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 486 وفاة، وعدد المصابين إلى 65791.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، وصفت الحالة الصحية لـ 316 مصابا بالخطيرة، منهم 97 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 33148 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 32157 بعد تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة تعاف جديدة.