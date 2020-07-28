الهيئة المستقلة ونقابة الصحفيين تؤكدان الاستمرار في التعاون المشترك

وطن: أكدت، اليوم الثلاثاء، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ونقابة الصحفيين الفلسطينيين على أهمية الاستمرار في التعاون المشترك خاصة في الملفات والقضايا المتعلقة بالعمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده عمار الدويك مدير عام الهيئة وناصر أبو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين بحضور عمر نزال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين ومجيد صوالحة مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في الهيئة.

وأدان الدويك حملة التحريض الإسرائيلية التي تتعرض لها نقابة الصحفيين ورئيسها الأستاذ ناصر أبو بكر التي تستهدف المس بحرية العمل النقابي، وحضور النقابة الفاعل على الساحة الدولية.

من جهته شدد أبو بكر على أهمية الشراكة الاستراتيجية ما بين الهيئة والنقابة في مجال الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وصيانة الحريات الإعلامية في فلسطين، ومساندة الهيئة للنقابة في جهودها لتحضير الملفات القانونية للتوجه للقضاء الدولي ضد الجرائم الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين.