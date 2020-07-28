منظمة الصحة: كورونا موجة كبيرة واحدة وليست موسمية

وطن: حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء من الاستكانة في مواجهة انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد في الصيف في نصف الكرة الشمالي، وقالت إن هذا الفيروس ليس مثل الإنفلونزا التي تتبع عادة أنماطا موسمية.

وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة في إفادة صحفية عبر الإنترنت من جنيف "الناس لا تزال تفكر في مسألة المواسم. ما ينبغي أن نفهمه جميعا أن هذا فيروس جديد.. وسلوك هذا الفيروس مختلف".

ودعت هاريس إلى توخي الحذر في تطبيق الإجراءات لإبطاء العدوى التي تنتشر عبر التجمعات الكبيرة، وفق ما نقلت "رويترز".

كما حذّرت من التفكير في وجود موجات للفيروس. وقالت "ستكون موجة كبيرة واحدة. سوف تتفاوت علوا وانخفاضا بعض الشيء".

يشار إلى أنّ عدد مصابي كورونا حول العالم تجاوز 16 مليونا و562 ألفا، توفي منهم أكثر من 654 ألفا، وتعافى ما يزيد على 10 ملايين و147 ألفا، وفق موقع ورلد ميتر المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.