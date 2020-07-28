"محامون من أجل العدالة": صلح رام الله تفرج عن معتقلي حراك "طفح الكيل"

وطن: أفرجت محكمة الصلح في رام الله والبيرة، عصر اليوم، عن النشطاء الموقوفين على خلفية اعتصام "طفح الكيل"، بعد اعتقالهم بتاريخ 19/7/2020.

وقال المحامي في مجموعة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة لـوطن، إن ملف النشطاء الـ12 الذي كانوا رهن التوقيف، لا يتضمن أي بينات من الممكن أن تدينهم.

وأعرب عن أمله بأن ينصفهم القضاء الفلسطيني ويعلن براءتهم في الجلسة القادمة بتاريخ 17/8/2020.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الأسبوع الماضي، عددا من نشطاء اعتصام "طفح الكيل" قبل وصولهم الى وسط رام الله، لتنظيم الاعتصام الرافض للفساد، وتم عرضهم على النيابة العامة وقامت المحكمة بتمديد توقيفهم لمدة 15 يوما. وقد أدانت مؤسسات حقوقية عديدة الاعتقال وطالبت بإطلاق سراحهم.