الإغاثة الزراعية تقدم تدخلات باستخدام المصائد الفرمونية

وطن: في إطار سعيها لمكافحة ذبابة الفاكهة نفذت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) حملة مكافحة لذبابة الفاكهة شملت العديد من التدخلات والتقنيات للوقاية والحد من انتشار ذبابة الفاكهة، والتي أصبحت تهدد محاصيل الفاكهة وتحد من انتاجيتها. وشملت التدخلات مساهمة الإغاثة الزراعية في التغيير النمطي السلوكي للمزارعين من استخدام بدائل المكافحة الكيماوية، والاعتماد على الطرق الأمنة، باستخدام المصائد الفرمونية (السيراتراب).

هذا وقد شملت تدخلات الإغاثة الزراعية ايضاً تزويد المزارعين بالمصيدة الفرمونية، وتدريبهم على ألية تطبيقها في المزارع وكيفية متابعتها ورصد نتائجها، الى جانب تنفيذ العديد من الزيارات التبادلية للمزارعين لتعميم استخدام التقنية وترسيخ المعرفة لديهم.

وفي إطار حملتها لمكافحة ذبابة الفاكهة استهدفت الإغاثة الزراعية 195 دونماً من مزارع العنب والجوافة، واستمرت الحملة على مدار ثلاثة أعوام سابقة، استفاد منها حوالي51 مزارع على مستوى قطاع غزة.

وخلال رصد النتائج العينية على مدار الثلاث أعوام السابقة فقد لوحظ انخفاض نسبة الإصابة في محصولي العنب والجوافة الى الحد الاقصى، الى جانب تقليل التكاليف التشغيلية على المزارعين، وزيادة فرصة المزارعين والمستهلكين في الحصول على منتج أمن خالي من المبيدات.

وتجدر الإشارة الى ان ذبابة الفاكهة من أخطر الحشرات التي تصيب أشجار الفاكهة، حيث تصيب الحشرة أكثر من 250 نوع من أشجار الفاكهة والخضار، أهمها الحمضيات واللوزيات والتفاحيات والمانجا والعنب والتين والجوافة والصبر وبعض أنواع الخضار كالفلفل وغيرها من المحاصيل الزراعية التي تؤثر على جودة الإنتاج بما لا يقل عن 50%.

وتفيد المعلومات الفنية الصادرة عن الإغاثة الزراعية بان " أكثر ما يميز هذه الذبابة انها ليست لها بيات شتوي، فهي موجودة على مدار السنة ولها حوالي 9-12 جيل في السنة، حيث تستغرق دورة حياة الذبابة من البيضة حتى الوصول للحشرة الكاملة 3 شهور خلال فصل الشتاء، ويزداد نشاطها خلال فصل الصيف الى أن تستغرق دورة حياتها شهر تقريبا. وتشبه ذبابة الفاكهة الذبابة المنزلية لكنها أصغر منها في الحجم، وطولها حوالي 5 ملم، لونها ذهبي وعيونها ذات لون ازرق محمر ويتحول لون عيونها للأسود بعد مرور 24 ساعة من موتها.

وفي نهاية الحملة أصدرت الإغاثة الزراعية نشرة تعريفية حول الذبابة ودورة حياتها وكيفية مكافحتها وذلك ضمن مشروع” تحسين وصول صغار المنتجين الفلسطينيين وتقويتهم الذي يحوي سلسلة القيمة لمحاصيل الفاكهة ذات القيمة العالية والمجترات الصغيرة” (تكامل، AMENCA3)) بتمويل من الحكومة الأسترالية وبالشراكة مع مؤسسة اوكسفام.