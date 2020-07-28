الخليل: عائلة "النتشة" تنشئ عيادة لمتابعة مرضى كوفيد 19 في مقر ديوانها

وطن: أنشأت عائلة النتشة في الخليل بمقر ديونها عيادة طوارئ طبية لتشخيص وعلاج مرضى الكوفيد 19 وبدأت باستقبال مرضى الكوفيد بشكل تجريبي بداية هذا الأسبوع.

وقال القائم بأعمال رئيس المجلس العائلي، الحاج عمر عليان النتشة، إن هذه الخطوة جاءت لدعم الجهد الحكومي في الحد من إنتشار الوباء.

مضيفا أن المجلس العائلي ومجلس النقباء ومنذ بداية الجائحة شكلا لجنة طوارئ للتعامل مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الذي فرضه هذا الوباء وقامت بالعديد من الأنشطة الإغاثية والاجتماعية خلال الفترة الماضية.

وأضاف النتشة أن المجلس العائلي ولجنة الطوارئ اجتمعوا بالأطباء والكوادر الطبية من أبناء العائلة حيث أتفقوا على آليات التعامل مع هذا الوباء وقرروا و بالتعاون مع المجلس أنشاء عيادة طوارئ طبية للمتابعة والتشخيص. وتم وضع خطة أن يتم تحويل ديوان العائلة كاملا لاستقبال أي زيادة متوقعة في حالات كوفيد 19 وأشار إلى أن كافة الكوادر بالعيادة هم متطوعون من أبناء العائلة ويستقبلون فقط مرضى الكوفيد وليس لاي متابعات أو تشخيصات طبية أخرى.

من جانبه، قال استشاري الأمراض الباطنية د. أمجد النتشة رئيس اللجنة الطبية في العائلة إن العيادة تسعى لتقديم الرعاية الطبية الأولية للحالات المتوقع إصابتها أو المصابة بالمرض من خلال التشخيص وتقديم المشورة والإرشاد للمرضى وعائلاتهم في كيفية التعامل مع المرض من ناحية علاجية - غذائية - نفسية وتوعوية لكيفية تجنب الإصابة بالمرض بحجر المخالطين وعزل المصابين.

وأشار الدكتور النتشة أن استقبال الحالات في العيادة سيكون حاليآ مسائيا نظرا لارتباط أغلب المتطوعين في وظائفهم خلال الفترة الصباحية وستختص فقط بعلاج مرضى الكوفيد 19 و إستقبال الأستشارات الطبية الهاتفية على مدار الساعة... مؤكدا ان الطاقم الطبي اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لاستقبال المرضى ومنع انتقال العدوى للعاملين بالعيادة حسب التوصيات الطبية المعتمدة بهذا الخصوص...