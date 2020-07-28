مؤسسة REFORM تختتم سلسلة لقاءات تدريبية حول اليات تعزيز دور المراة في السلم الاهلي في محافظة الخليل

رام الله- وطن: اختتمت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM—، سلسلة من اللقاءات التدريبية التي استمرت على مدار 8 أيام حول اليات تعزيز دور المراة في السلم الاهلي في محافظة الخليل، من خلال استخدام منهجية التحويل المجتمعي عبر خاصية الربط الالكتروني ZOOM، في اطار تمكين الفئات المستهدفة من امتلاك ادوات تحليل الثقافة والبنى العميقة التي تحول دون شراكة النساء في الشان العام والتي تؤدي الى زيادة رقعة الفجوات التي تهدد الانسجام والسلم المجتمعي. وذلك بحضور أربعون شابة وشاب من مناطق في محافظة الخليل.

أصبح تمويل هذه المبادرة ممكناً من خلال صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (WPHF) ، الذي يدعم التدخلات الجيدة لتعزيز قدرة النساء المحليات في فلسطين وحول العالم على منع النزاعات والاستجابة للأزمات. بدعم تقني من هيئة الأمم المتحدة للمرأة في فلسطين، يأتي هذا المشروع في ظل التحديات التي تواجه النساء بشكل خاص في المناطق (المنطقة C، H2) من محافظة الخليل.

وعن التدريب تحدثت منسقة المشروع شيرين خوري إلى استهداف أربعون شابة وشاب من عدد من المناطق من محافظة الخليل، بهدف تمكينهم وتطوير قدراتهم من التعامل مع حالات الاقصاء والعنف الذي يؤدي الى تهديد السلم الأهلي وحرمان المراة من المشاركة في الحياة العامة، كما عمل التدريب على تحديد العوامل والمؤشرات التي ترتبط باقصاء المراة ومهددات السلم الاهلي كما ويهدف التدريب الى تمكين المشاركين من اتخاذ دور أكثر فاعلية في الحياة العامة وتعزيز التناغم الاجتماعي، مما يمكنهم من العمل سوية لتقييم واقع الفجوات الموجودة في مناطقهم، وتطوير نظم اجتماعية وأطر هيكلية مستجيبة لاحتياجاتهم، حقوقهم، رؤيتهم، وأهدافهم.

كما ركز التدريب على تحليل المعيقات المجتمعية التي تحد من اشراك المراة في تعزيز السلم الاهلي في محافظة الخليل والوقوف على اسباب ذلك لضعف مكانة المراة اقتصاديا واجتماعيا وعدم وجود جسم تشريعي ضامن لشراكة النساء نتيجة الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.

عمل الشباب والشابات في نهاية التدريب على تحديد عدد من الفجوات البنيوية الموجودة في مناطقهم والتي تأثر على دور المراة الاجتماعي في مناطقهم.

وفي نهاية التدريب اتفق المشاركين على انهم مجموعة ناشطين/ات اجتماعين /ات ونساء فاعلات يسعون الى المساهمة في تفعيل مشاركة النساء في الاطر السياسية والاجتماعية. وتعزيز دورهن في صون السلم والانسجام الاهلي من خلال رفع وعي المواطنيين باهمية شراكة النساء في الشان العام، وتمكينهن من جمع البيانات وتحليلها وتقديمها للجهات الرسمية للحد من الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في محافظة الخليل.

يأتي هذا التدريب ضمن مشروع دور المراة في تعزيز السلم الاهلي في محافظة الخليل الذي تنفذه المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية REFORM بالشراكة مع جمعية تنمية المرأة الريفية (RWDS) و بالتعاون مع الجمعية العربية للتعليم (AEI)، بهدف زيادة مشاركة المرأة في عمليات صنع القرار وتعزيز دور كل من النساء والرجال في بناء مجتمعات آمنة مستجيبة لاحتياجات النساء.

هذا المشروع ممول من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني (WPHF) الذي يحشد على الدعم الأساسي لمساندة منظمات المجتمع المدني المحلية التي تعمل في مجال المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني. الصندوق مرن وله آليات تمويل سريعة لدعم تدخلات ذات جودة صممت لتعزيز قدرة النساء على الوقاية من النزاع والاستجابة للأزمات والطوارئ واغتنام الفرص الهامة لبناء السلام. منذ انطلاقته في 2016، مول الصندوق أكثر من 140 منظمة مجتمع مدني في 12 بلدا لدعم المرأة لكي تكون قوة في الاستجابة للأزمة والسلام الدائم.