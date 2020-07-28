مصرع شخصين وإصابة 118 آخرين في 146 حادث مروري الأسبوع الماضي

رام الله- وطن: لقي شخصان مصرعهما وأصيب 118 آخرين بجراح، جراء 146 حادث سير وقع الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن إدارة شرطة المرور سجلت 146 حادث سير، نتج عنها مصرع شخصان وإصابة 118 آخرين، وصفت إصابتين منهما بالخطيرتين و 8 إصابات منها بالمتوسطة، و 108 بالطفيفة.

وأضافت، أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 6570 مركبة، وأنزلت عن الشارع 7 مركبات لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1227 مخالفة مرورية، وحجزت 99 مركبة للتأكد من قانونيتها .