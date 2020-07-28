جمعية بيت لحم العربية للتأهيل: سنجري عمليات زراعة قوقعة وفق اتفاقية ومواصفات وزارة الصحة

وطن: قالت جمعية بيت لحم العربية للتأهيل إنها تواصل خدماتها في مجال زراعة القوقعة، موضحة أنها المقر المعتمد للتحويلات بهذا الخصوص من قبل وزارة الصحة وبأن الاتفاقية مع الوزارة ما تزال سارية، داعية المرضى المسجلين لديها عدم الاستجابة لمحاولات بعض المؤسسات والمشافي الصحية التواصل معهم من اجل اجراء عمليات لأطفالهم بشكل ينافي الاخلاق المهنية والطبية.

وأكدت الجمعية العربية انها وفي إطار هذا العقد مع وزارة الصحة فإنها بصدد اجراء عمليات زراعة قوقعة جديدة من خلال اجراءات توريد القواقع بمنحة من خلال مؤسسة مانحة واتباع اجراءات وزارة الصحة حيث سيتم توريد قوقعات ذات مواصفات عالمية بأعلى مستويات الجودة.

وأشارت الجمعية انها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يستخدم بيانات الجمعية والتي تعتبر سرية وخاصة بالمشفى والمرضى لخصوصيتها بهدف تنفيذ اجندات اخرى لها علاقة بتسويق سلع ومؤسسات أخرى.