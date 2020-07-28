الاحتلال يخطر بهدم منزلين ويوقف العمل بحظيرتي أغنام شرق الخليل

رام الله- وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزلين أحدهما قيد الانشاء، وبوقف العمل بحظيرتي أغنام في قرية بيرين شرق الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أخطرت بهدم منزلين أحدهما يعود للمواطن فايز مريزيق رزق العزازمة في القرية، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا، وآخر قيد الانشاء يعود للمواطن اسماعيل جودة برقان، وتبلغ مساحته 150 مترا مربعا.

كما أخطرت تلك القوات بوقف العمل في حظيرتي أغنام، الأولى قيد الانشاء تعود للمواطن عمران برقان، وتبلغ مساحتها 200 متر مربع، والثانية تعود للمواطن يوسف العجلوني، وتبلغ مساحتها 400 متر مربع.