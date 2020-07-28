وزيرة الصحة: 30 لـ40% من التجمعات السكانية بفلسطين مناطق مصابة بكورونا

وطن: أفادت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن 30 لـ 40% من التجمعات السكانية في فلسطين، مناطق مصابة بفيروس كورونا.

ودعت الكيلة في تصريحات إذاعية، صباح الثلاثاء، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي للضغط على "إسرائيل" وإلزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأسرى، لحمايتهم خصوصاً في ظل جائحة كورونا.

وأضافت خلال لقائها رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليس دوبوف في مكتبها برام الله أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى خصوصاً المرضى منهم، في وقت لا تقوم به بأي إجراءات من شأنها حماية أرواح الأسرى خصوصاً في ظل انتشار فيروس كورونا.