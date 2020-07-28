مستوطنون يسممون 40 رأس ماشية في العوجا

وطن: نفق 40 رأساً من الماشية في منطقة العوجا في الأغوار الفلسطينية، صباح اليوم الثلاثاء، بعد رش المستوطنين سموماً في المراعي.

وقالت مصادر محلية إن المستوطنين رشوا المنطقة الرعوية بالسموم، مما أدى إلى نفوق ما يقارب 40 رأساً من الماشية للمواطن أحمد حسن الزواهرة من سكان العوجا.

وأوضحت المصادر أن هذا الاعتداء ليس الأخير، حيث سبقه عدة اعتداءات أخرى، بهدف طرد رعاة الأغنام من مناطق الرعي في تلك المنطقة.

وتقع العوجا على بعد 12 كم إلى الشمال الشرقي من مدينة أريحا على الطريق الإقليمي الشرقي الذي يربط بيسان مع البحر الميت.

ويحيط بالبلدة مناطق تدريب لجيش الاحتلال وعدد من المستوطنات الزراعية والمحميات الطبيعية.