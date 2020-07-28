الشرطة لوطن:العثور على جثة امرأة في مركبة برام الله والتحقيقات جارية لمعرفة تفاصيل الوفاة

رام الله - وطن: عثر صباح اليوم الثلاثاء على جثة مواطنة 39 عاما داخل مركبة بالمنطقة الصناعية ببتونيا غربي مدينة رام الله .

واكد الناطق باسم الشرطة لؤي ارزيقات لوطن صحة العور على جثة امراة في مركبة في رام الله.

وقال ارزيقات بأن غرفة عمليات الشرطة في رام الله تلقت بلاغاً صباح اليوم يفيد بوجود جثة لمواطنة 39 عاما متوفاة بداخل مركبة في المنطقة الصناعية في بيتونيا .

وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة وحضرت النيابة العامة والطب العدلي للمكان وباشروا باجراءت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة .

واضاف بانه تم نقل الجثمان لمشفى رام الله الحكومي وقررت النيابة التحفظ عليه واحالته للطب العدلي للتشريح للوقوف على اسباب الوفاة.