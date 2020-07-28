قوات الاحتلال تقتحم البيرة وتفتش البيوت

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة البيرة، وفتشت عددا من البيوت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الهاشمية ومحيط بلدية البيرة، وفتشت عددا من منازل المواطنين، عرف من أصحابها: زكريا النحاس، وسالم بادي، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

يشار إلى أن هذا الاقتحام هو الثاني على التوالي، إذ أحرق مستوطنون، فجر يوم أمس الاثنين، أجزاء من مسجد البر والإحسان في البيرة، وخطوا شعارات عنصرية على الجدران الداخلية للمسجد، وقاموا بإحراق مرافقه.