الاعلان عن النظام المعدل للتأهل لمونديال قطر 2022

وطن: كشف اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي "الكونكاكاف" الستار،أمس الاثنين، عن النظام المعدل للتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر بعد تأثر النظام المعتاد بسبب فيروس كورونا.

وتم تقسيم النظام الجديد، الذي يشارك فيه جميع أعضاء الاتحاد والبالغ عددهم 35 منتخبا، إلى ثلاثة أدوار على أن يقام الدور الأول في أكتوبر ونوفمبر بين المنتخبات أصحاب التصنيف من السادس وحتى 35 وفقا لتصنيف يوليو الحالي. وتقسم المنتخبات إلى ست مجموعات تضم كل منها خمسة فرق.

وينطلق الدور الثاني في مارس 2021 حيث يلعب أصحاب الصدارة في المجموعات الست لتحديد المتأهلين إلى الدور الأخير.

وسينضم الفائزون في الدور الثاني إلى أعلى خمسة منتخبات تصنيفا في "الكونكاكاف" وهي المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا وجاميكا وهندوراس. ويقام الدور الأخير بنظام الذهاب والإياب على أن يلعب كل منتخب 14 مباراة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من الدور الأخير، الذي ينطلق في يونيو 2021، إلى نهائيات كأس العالم بينما يخوض صاحب المركز الرابع في يونيو 2022 مباراة الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

المصدر: (رويترز)