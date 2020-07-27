أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى قياسي جديد.. والدولار يتراجع

وطن: ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد، الاثنين، بدفع من تصاعد التوتر الدبلوماسي بين واشنطن وبكين، وإقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن، في ظل استمرار المخاطر الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا.

وقفز الذهب في التعاملات الفورية إلى مستوى قياسي عند 1945.16 دولار للأوقية (الأونصة) قبل أن يتراجع قليلا إلى 1935.80 دولار في أواخر جلسة التداول، لكنه يظل مرتفعا 1.8 بالمئة عن مستواه في بداية الجلسة.

وارتفع الذهب في العقود الآجلة الأمريكية 1.8 بالمئة ليسجل عند التسوية 1931.00 دولارا للأوقية.

وانضمت الفضة للاتجاه الصعودي وقفزت بما يصل إلى ثمانية بالمئة إلى 24.57 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2013. وفي أواخر الجلسة كانت الفضة مرتفعة 6.98 بالمئة عند 24.33 دولار.

وقالت سوني كوماري المحللة الاستراتيجية للسلع في إيه.إن.زد إن الذهب " في وضع ممتاز للتحرك صعودا" وسط أزمة الفيروس وسعي البنوك المركزية للحصل على سيولة.

وأضافت قائلة "يحصل على مزيد من الدعم من انخفاض العائدات وضعف الدولار والتوتر الجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين. الطلب على (الذهب) الملاذ الآمن يتزايد في حين لم يعد هناك طلب على الدولار الأمريكي".

ونزلت العملة الأمريكية لأدنى مستوى في نحو عامين مع رهانات متزايدة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيشير إلى تحول آخر في السياسات صوب التيسير حين يجتمع هذا الأسبوع مما ينطوي على إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وارتفع البلاتين 2.1 بالمئة إلى 933.80 دولار للأوقية بينما صعد البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 2289.50 دولار للأوقية.

وفي أسواق العملات، تراجع الدولار، الإثنين، إلى أدنى مستوى خلال عامين تقريبا مقابل اليورو وسلة عملات، مع ارتفاع وتيرة الاصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وتوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة عند مستوى تاريخي منخفض.

ومن المقرر أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعاته، الأربعاء، وتستمر يومين، ويرجح المحللون أن يبقي أسعار الفائدة قريبة من الصفر، وكذلك الإبقاء على سياسته المرنة في التيسير النقدي في مواجهة تداعيات الجائحة.

وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، كان اليورو مرتفعا نحو واحد بالمئة عند 1.1773 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/ أيلول 2018.

وهبط مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات 0.92 بالمئة إلى 93.490، وهو أضعف مستوى منذ يونيو/ حزيران 2018.

وانخفض الدولار 0.88 بالمئة إلى 105.14 ين، وهو الأدنى منذ 16 مارس آذار، بفعل مخاوف من تدهور العلاقات الأمريكية الصينية.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.88 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 1.2900 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 مارس آذار.

(رويترز)