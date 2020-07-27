كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" هذا الموسم

وطن: توج الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في "البريميرليغ" هذا الموسم، من قبل رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد كلوب الجائزة، بعدما قاد "الريدز" لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 30 عاما.

وأبدى كلوب سعادته الكبيرة بالجائزة خلال فيديو نشره ليفربول عبر حسابه الرسمي.

وبذلك، انتزع كلوب عرش مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، الذي احتكر الجائزة في الموسمين الماضيين.