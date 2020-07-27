تعيين مدرب جديد لفالنسيا الإسباني

وطن: أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الاثنين، تعيين خافي غراسيا مدربا لفريق كرة القدم في النادي للموسمين المقبلين خلفا لألبيرت سيلاديس المقال من منصبه.

ولم يكن الإسباني خافي غراسيا البالغ 50 عاما، المدرب السابق لأوساسونا وألميريا وملقة، يشرف على تدريب أي فريق منذ إقالته من منصبه مدربا لواتفورد الإنجليزي في سبتمبر الماضي.

وستكون مهمة غراسيا الذي سبق له تدريب أولمبياكوس فولوس وكيركيرا اليونانيين وروبين قازان الروسي، إعادة فالنسيا إلى المراكز الأوروبية التي ابتعد عنها هذا الموسم بحلوله تاسعا هذا الموسم ما دفع الإدارة إلى إقالة سيلاديس في الـ29 من يونيو الماضي، وتعيين سالفادور غونزاليز مدربا مؤقتا حتى نهاية الموسم الأسبوع الماضي.

ودافع غراسيا كلاعب عن ألوان بلد الوليد وريال سوسييداد وفياريال وقرطبة قبل أن يعتزل اللعب عام 2002.

المصدر: (أ ف ب)