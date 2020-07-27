"الخارجية": ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في صفوف جالياتنا بالعالم إلى 3895

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم بسبب جائحة "كورونا" استقر عند 199 حالة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3895، وحالات التعافي إلى 1644 حالة.

وأكدت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنها تتابع باهتمام كبير الأوضاع الصحية والمعيشية للعالقين من أبناء شعبنا من قطاع غزة ريثما يتم إجلاؤهم.

وأضافت أنه بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، قام فريق العمل المختص في الوزارة بمتابعة حملة "عودة الأحباب" بالتعميم على سفارات وبعثات دولة فلسطين بمواصلة القيام بواجباتها تجاه الأوضاع المعيشية والصحية للعالقين من أبناء شعبنا من قطاع غزة، ريثما يتم إجلاؤهم إلى أرض الوطن، خاصة في ظل تفاقم معاناتهم على المستويات كافة.

شددت على أن حملة "عودة الأحباب" لن تكتمل إلا بإعادة "الأحباب" العالقين إلى قطاع غزة، مبينة في هذا الإطار أنها أكدت من جديد للسفراء ضرورة إجراء الاتصالات اللازمة مع سفراء جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومتابعة رحلات الإجلاء والطيران المتوجهة إلى مصر لتأمين إجلاء العالقين الغزيين الذين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة من قبل السلطات المصرية، حتى يتمكنوا من دخول الأراضي المصرية انتظارا لفتح معبر رفح، والاهتمام بأقصى درجات الحرص بأوضاع العالقين من أبناء شعبنا في القطاع والوقوف إلى جانبهم وتأمين احتياجاتهم الصحية والمعيشية، ريثما نتمكن من إجلائهم، علما أن دولة فلسطين لم ترسل أية ميزانيات أو مبالغ مالية للسفارات لتغطية مثل هذه الاحتياجات.

وأكدت أنها تتابع وجهاز المخابرات العامة الاتصالات والتنسيق مع الأشقاء في مصر للحصول على الموافقات اللازمة للقيام بعملية إجلاء واسعة لأبناء شعبنا إلى قطاع غزة، مضيفة أنه "من الواضح أن القضية تتعلق بفتح معبر رفح الذي تسيطر عليه حركة حماس من الجانب الفلسطيني".

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 5 إصابات جديدة في صفوف الجالية في كل من متشيغن وشيكاغو، ليرتفع عدد الإصابات الى 2155 إصابة.